В Брюсселе 19 октября состоится мини-саммит Украина-ЕС – АП

В мероприятии примут участие президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского Парламента Мартин Шульц и профильные члены Европейской Комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, лидеры Украины и институтов ЕС обсудят развитие ситуации на Донбассе и в Крыму, состояние выполнения Минских договоренностей и перспективы санкционного режима в отношении России в ответ на ее агрессию против Украины.

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«Участники встречи также обсудят прогресс во внедрении реформ и пути усиления поддержки со стороны ЕС, а также скоординируют дальнейшие шаги по ратификации Соглашения об ассоциации и введению безвизового режима для граждан Украины», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что президент Украины 20 октября примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии в Маастрихте.

«20 октября 2016 года глава Украинского государства примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии, который состоится в Маастрихте», - говорится в сообщении.

Кроме того Порошенко проведет двусторонние встречи с лидерами отдельных государств - членов ЕС с целью координации позиций накануне саммита Евросоюза 20-21 октября в Брюсселе.