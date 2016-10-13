Россия после запрета Меджлиса усиливает преследование крымских татар – МИД

Об этом написала в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«После запрета Меджлиса оккупант усиливает преследование крымских татар. Осуждаем незаконные действия РФ», - отметила она. «Будем доказывать в судебных инстанциях незаконность действий РФ, связанных с временной оккупацией АРК и нарушением прав коренного народа Крыма», - добавила Беца.

Ранее адвокат Николай Полозов в Twitter сообщил, что сегодня суд аннексированного Крыма оставил под стражей заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которому инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года".

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

29 сентября Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.