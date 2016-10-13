Яценюк рассказал в ГПУ, как после встречи Януковича с Путиным готовился план по разгону Майдана

После дачи показаний Яценюк рассказал журналистам о предоставленной следствию информации, сообщает пресс-служба «Народного фронта».

«Драматические события 18-21 февраля 2014 года - это было завершение, следствие. А причины – это то, что за этим всем стояла Россия, отказ от курса на НАТО, продление пребывания Черноморского флота РФ, захват власти через изменения Конституции коррумпированным Конституционным судом, формирование всей вертикали власти и фактически формирование организованной преступной группировки, во главе которого было высшее руководство государства», - подчеркнул Яценюк.

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Он сообщил, что сегодня проводились процессуальные действия, которые касались подготовки тогдашним режимом силовой операции по разгону Майдана.

«Считаю, что поведение тогдашнего режима резко изменилась после визита президента Януковича в Сочи и встречи с Путиным. За две недели перед кровавыми событиями разгона Майдана и перед стрельбой была встреча Януковича с Путиным. И, по нашей информации, после этого министр внутренних дел Захарченко, председатель Службы безопасности Якименко получили указание с помощью российских специальных служб безотлагательно готовить план по кровавому разгону Майдана и по расстрелам», - рассказал Яценюк.

"Поведение тогдашнего режима резко изменилась после визита президента Януковича в Сочи и встречи с Путиным", - Яценюк

«Сомнений нет, что такой план готовился в том числе с участием и при поддержке российских силовиков. У нас тогда была информация, что российские силовики присутствовали на таком совещании, и первый проект плана, который им был продемонстрирован, был ими очень скептически воспринят. В Украине не было специалистов по таким кровавым операциям. Они были только в одной стране, дружественной к тогдашнему режиму - в Российской Федерации», - подчеркнул экс-премьер-министр Украины.

Он отметил, что в процессе следствия «устанавливаются все обстоятельства, даются все показания по поводу того, какое было поведение тогдашнего режима, кто мог дать указание готовить планы по силовому разгону. И еще раз подчеркиваю, что такой план начал формироваться (тогдашней властью) безотлагательно после приезда Януковича из Сочи», - подчеркнул Яценюк.

По его словам, такая информация поступала во времена Майдана, «в том числе и от силовиков, которые находились на то время в Службе безопасности и МВД».