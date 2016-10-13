Правительство внесло законопроект, предусматривающий отзыв члена Кабмина из отпуска по решению премьера

Как сообщается на сайте парламенте, такая новая норма предусмотрена правительственным законопроектом „О внесении изменения в статью 54 закона „О Кабинете министров Украины” №5270, который зарегистрирован в Верховной Раде.

Как и в ныне действующем законе остается норма, что члены Кабмина имеют право исключительно на ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

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В то же время законопроектом предусмотрено определить, что ежегодный отпуск переносится на другой период или продлевается в случае временной нетрудоспособности члена Кабинета министров, факт которой заверен в установленном порядке. Кроме того, определяется, что при определении продолжительности ежегодного отпуска членов Кабинета министров праздничные и нерабочие дни не учитываются.

Законопроектом предусмотрено, что по просьбе члена Кабмина ежегодный отпуск может быть поделен на части любой продолжительности. При этом отмечается, что неиспользованная часть ежегодного отпуска предоставляется члену Кабинета министров в любое другое время или присоединяется к отпуску в следующем рабочем году.

В то же время предусмотрено, что в случае увольнения с должности члена Кабинета министров ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни ежегодного отпуска.