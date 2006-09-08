Мороз еще не знает, какое общество и какую экономику он строит с Януковичем

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отметил, что Программа деятельности правительства должна предусматривать мероприятия для завершения политической реформы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он заявил в ходе встречи с коллективом парламентской газеты «Голос Украины», которая состоялась 7 сентября.

А.МОРОЗ не исключил, что Программа деятельности Кабинета министров Украины «будет окончательно готова» на начало октября.

В то же время, отметил он, задержка с внесением Программы Кабинета министров Украины приводит к тому, что «мы, в известной степени, опаздываем с подготовкой Перспективного плана законодательных работ», поскольку первый документ, убежден он, должен лечь в основу составления этого плана.

По словам А.МОРОЗА, он «очень заинтересован» в одобрении законопроектов, связанных с продолжением политической реформы. «Но их еще не хватает, чтобы дать ответ, какое общество мы строим и какую экономику мы строим», - подчеркнул председатель ВР. По его убеждению, «ответ на этот вопрос должна дать Программа деятельности Кабинета министров». При этом он отметил, что особенностью настоящего документа будет то, что в отличие от предыдущей Программы деятельности правительства, настоящий документ «будет действовать на период всей каденции парламента, на пять лет».

По словам А.МОРОЗА, «исходя из необходимости юридического сопровождения этой программы, мы составим план законодательных работ и на нынешнюю сессию, и на год, и на перспективу – пять лет».

Он отметил, что «ставит для себя задачу», чтобы в этом плане «были предусмотрены первоочередные работы». «Мы должны закончить формирование правового поля в соответствии с Конституцией Украины», - так очертил А.МОРОЗ задачу нынешнего созыва парламента. В частности, сказал он, должны быть приняты «все те органичные законы, которые предусматривались Конституцией»: о Кабинете министров Украины, о Президенте Украины, о референдумах, временные комиссии и тому подобное. «Если бы это удалось сделать до середины следующей сессии, то я считал бы, что это большая миссия, осуществленная этим парламентом», - сказал председатель Верховной Рады.

Среди ключевых законов, которые бы продлили политическую реформу, А.МОРОЗ выделил те, «которые касаются повышения статуса и роли органов местного самоуправления», а за ними – внесение изменений в Бюджетный кодекс, налоговое законодательство, собственно закон «О местном самоуправлении в Украине» и тому подобное. «Это один из секторов права, который мы должны безотлагательно закрыть», - сказал А.МОРОЗ в ходе встречи с коллективом парламентской газеты «Голос Украины».