Ситуация в Сирии способствует сохранению антироссийских санкций, введенных из-за Украины – Reuters
Европейский союз, возмущенный активизацией российских авиаударов по повстанцам в Сирии, в нынешних условиях вряд ли ослабит санкции в отношении Москвы, которые были введены из-за российской агрессии в Украине.
Об этом со ссылкой на сведения дипломатов сообщает агентство Reuters.
Издание отмечает, что некоторые дипломаты в ЕС склоняются к более карательным шагам в отношении Кремля.
При этом в ЕС придерживаются мнения, что конфликты в Сирии и Украине должны рассматриваться отдельно.
Как пишет Reuters, последнее военное наступление Дамаска и его союзницы Москвы на контролируемое повстанцами восточное Алеппо еще больше омрачает напряженные отношения между Кремлем и ЕС.
Эта ситуация ослабляет позиции Италии, Венгрии и других, которые стабильно создают повышенное давление для ослабления санкций, чтобы вернуться к ведению бизнеса.
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"Понятно, что нападение на Алеппо изменило образ мышления некоторых. В нынешних условиях будет невозможно поддержать смягчение санкций, введенных из-за ситуации в Украине", – сказал министр иностранных дел одной из стран ЕС.
Французский дипломатический источник подтвердил, что перспектива отмены российских санкций, введенных из-за Украины, «практически равна нулю».