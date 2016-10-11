Ситуация в Сирии способствует сохранению антироссийских санкций, введенных из-за Украины – Reuters

Об этом со ссылкой на сведения дипломатов сообщает агентство Reuters.

Издание отмечает, что некоторые дипломаты в ЕС склоняются к более карательным шагам в отношении Кремля.

При этом в ЕС придерживаются мнения, что конфликты в Сирии и Украине должны рассматриваться отдельно.

Как пишет Reuters, последнее военное наступление Дамаска и его союзницы Москвы на контролируемое повстанцами восточное Алеппо еще больше омрачает напряженные отношения между Кремлем и ЕС.

Эта ситуация ослабляет позиции Италии, Венгрии и других, которые стабильно создают повышенное давление для ослабления санкций, чтобы вернуться к ведению бизнеса.

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"Понятно, что нападение на Алеппо изменило образ мышления некоторых. В нынешних условиях будет невозможно поддержать смягчение санкций, введенных из-за ситуации в Украине", – сказал министр иностранных дел одной из стран ЕС.

Французский дипломатический источник подтвердил, что перспектива отмены российских санкций, введенных из-за Украины, «практически равна нулю».