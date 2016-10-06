В Европарламенте требуют, чтобы ЕС применил санкции к "крымским депутатам" в Госдуме РФ

Соответствующее письмо было направлено в адрес Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Инициатором письма выступил депутат ЕП, председатель неформальной группы Друзей Украины Пятрас Ауштрявичюс (группа Альянса либералов и демократов, Литва).

«Мы обращаемся к Вам, чтобы привлечь Ваше внимание к тому факту, что в результате так называемых выборов в российскую Государственную думу 18 сентября шесть депутатов были избраны, чтобы представлять Крым, который является регионом Украины, незаконно оккупированным и аннексированным Россией в 2014 году», – говорится в письме.

Подписанты напомнили, что ЕС не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя и, следовательно, не признает проведения выборов на Крымском полуострове.

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«По нашему мнению, вполне в соответствии с политикой ЕС, направленной на поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, требовать, чтобы шесть так называемых крымских депутатов, а именно – Руслан Бальбек, Михаил Шеремет, Андрей Козенко, Константин Бахарев, Дмитрий Белик и Светлана Савченко – были включены в список лиц, к которым применены санкции, учитывая, что седьмая, Наталья Поклонская, уже находится в этом списке», – убеждены европейские политики.

Кроме того, они заверили, что, как и ранее, полностью верны политике ЕС непризнания незаконной оккупации и аннексии Крыма, региона Украины, и что у них нет никакого намерения каким-либо образом иметь дело с теми лицами, которые были незаконно «избраны» в Крыму.

«По нашему глубокому убеждению, присутствие этих лиц в Государственной думе РФ бросает тень на российский парламент. Кроме того, мы выразили сожаление, когда узнали, что, согласно ОБСЕ/БДИПЧ, избирательная среда в России была негативно отмечена увеличением ограничения основных свобод и политических прав. Мы убеждены в том, что включение вышеупомянутых российских граждан, незаконно «избранных» в Крыму, регионе Украины, вполне соответствует политике ЕС, и поэтому мы ждем дальнейшего решения Совета», – подчеркнули подписанты.

Письмо собрало 35 подписей европейских политиков, среди которых такие влиятельные политики, как Яцек Цариуш-Вольский, Ребекка Хармс, Михаэль Галер, Ганс ван Баален, Анна Фотыга, Марк Демесмакер, Чарльз Теннок, Павел Свобода, Анна Мария Корацца Бильдт, Яромир Щетина и другие.