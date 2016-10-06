В случае победы Трампа на выборах есть риск, что Путин захочет проверить надежность НАТО - Расмуссен

Обэтом заявил экс-генсек НАТО, ныне советник президента Украины Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен в интервью "Новому времени".

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"Да, я думаю, что это просто у Трампа такой стиль. Но сам факт того, что он говорит такие вещи, разрушает доверие к НАТО, разрушает систему безопасности. Он выразил сомнение в том, что США будут защищать своих союзников в рамках альянса. В случае победы Трампа на выборах есть риск, что Путин захочет проверить надежность НАТО", - заявил Расмуссен.

При этом экс-генсек НАТО уверен, что миру однозначно необходимо глобальное лидерство Америки.

"Понятно, что многие американцы считают это тяжелым бременем для их страны, но, на мой взгляд, Америка как огромный глобальный игрок имеет исключительную ответственность в системе международных отношений. Как только Америка откажется от этой роли, в системе образуется вакуум, который поспешат заполнить собой плохие парни", - считает Расмуссен.

При этом он уверен, что европейцы должны больше инвестировать в систему международной безопасности.

"На сегодня 70% ее финансирования зависит от США. А это ведь наша общая безопасность. В сентябре 2014-го все 28 стран-членов НАТО подписались под обязательством достичь показателя расходов на оборону на уровне 2% ВВП в ближайшее десятилетие. Уже есть хорошие новости - в 2016-м европейцы тратят на армию больше, чем в прошлом году", - добавил экс-генсек НАТО.