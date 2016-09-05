Если РФ совершит широкомасштабное вторжение в Украину, то это обойдется ей очень дорого - Расмуссен

Об этом он заявил в интервью изданию «Апостроф», опубликованном 4 сентября.

«Если Россия совершит широкомасштабное вторжение в Украину, то это обойдется ей очень дорого. Я не думаю, что в интересах России открыто нападать на Украину, потому что это будет иметь тяжелые политические последствия для РФ», - подчеркнул Расмуссен.

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«Я также думаю, что Путин может достичь своих политических целей без открытого вторжения в Украину. Для этого он использует гибридную войну, "зеленых человечков", кампании по дезинформации, создает замороженный конфликт на востоке Украине. Он надеется сделать Украину слабой и зависимой от Кремля. Это его цель», - отметил бывший генсек НАТО.

По его мнению, «если Россия не будет выполнять минские соглашения, если продолжит дестабилизировать восточную Украину, то придет время для Запада и для НАТО предоставить Украине летальное оборонительное оружие».

При этом Расмуссен не исключает, что в следующий раз, после Крыма «зеленые человечки» могут появиться в странах Балтии.

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«Мы не знаем, мы действительно не знаем. Но, конечно, это могут быть три балтийские страны. В частности, Латвия и Эстония выражают серьезную обеспокоенность на этот счет, поскольку в этих странах есть очень крупные российские меньшинства», – предположил он.

«Они встревожены доктриной Путина, согласно которой Россия может вмешиваться в дела других стран для того, чтобы защитить там русскоязычные меньшинства. Я думаю, что эти три балтийские страны хорошо защищены, поскольку они являются членами НАТО, и открытая агрессия против них невозможна», – считает советник президента Украины.