В Австрии работает мощное пророссийское лобби - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

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По ее словам, в Австрии многие политики выступают за ослабление или снятие санкций против РФ, произнося при этом следующие аргументы: "у нас нет сомнений по российскому влиянию на конфликт на Донбассе, мы осуждаем аннексию Крыма, но санкции не сработали, не остановили войну".

"В Австрии работает мощное пророссийское лобби, здесь околачивается и немало экс-регионалов и регионалок, которые не теряют ни одной возможности напакостить Украине. Поэтому венское направление в нашей международной политике требует усиленного внимания", - подчеркнула Геращенко.