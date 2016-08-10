В ФРГ заявляют, что снятие санкций с России не предвидится

Об сообщает Deutsche Welle.

"В последние недели мы практически каждый день констатировали нарушение перемирия и режима прекращения огня, что повлекло за собой многочисленные жертвы с обеих сторон", - заявил Эрлер.

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По его словам, все 28 стран-членов ЕС сходятся на том, что вопрос снятия санкций может быть поднят только после полного выполнения Минских соглашений.

Экономические санкции были введены против РФ летом 2014 года после аннексии Крыма и развязывания военного конфликта на востоке Украины.

Минские соглашения, среди прочего, предусматривают введение режима прекращения огня, отвод вооружений и конституционную реформу.