ПРП приглашает Кендзёра на чашку кофе и демонстрацию печати

17:35, 15 октября 2008
Политика
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Открытое письмо депутату

Редакция УНИАН получила от секретариата партии «Реформы и Порядок» открытое письмо по адресу народного депутата Ярослава Кендзёра, давшему ранее интервьюУНИАН. 

Народному депутату Украины Я. М. Кендзёру

Открытое письмо

Ярослав Михайлович!

В связи с тем, что Вы беспокоитесь о судьбе печати и регистрационного свидетельства партии «Реформы и Порядок» (в частности, беспокоитесь, не попали ли они в сейф Премьер-министра), приглашаем Вас на кружку кофе в главный офис нашей партии по адресу: г. Киев, ул. Институтская, 28. При случае Вы сможете лично убедиться в том, что наша партийная печать, регистрационные и все другие документы ПРП находятся у нас, и ничто им не угрожает.

Одновременно мы сможем поговорить о том вреде, который наносят национальным интересам Украины такие псевдопатриоты, как Ярослав Кендзёр.

Секретариат партии «Реформы и Порядок»

 

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