ПРП приглашает Кендзёра на чашку кофе и демонстрацию печати

Редакция УНИАН получила от секретариата партии «Реформы и Порядок» открытое письмо по адресу народного депутата Ярослава Кендзёра, давшему ранее интервьюУНИАН.

Народному депутату Украины Я. М. Кендзёру

Открытое письмо

Ярослав Михайлович!

В связи с тем, что Вы беспокоитесь о судьбе печати и регистрационного свидетельства партии «Реформы и Порядок» (в частности, беспокоитесь, не попали ли они в сейф Премьер-министра), приглашаем Вас на кружку кофе в главный офис нашей партии по адресу: г. Киев, ул. Институтская, 28. При случае Вы сможете лично убедиться в том, что наша партийная печать, регистрационные и все другие документы ПРП находятся у нас, и ничто им не угрожает.

Одновременно мы сможем поговорить о том вреде, который наносят национальным интересам Украины такие псевдопатриоты, как Ярослав Кендзёр.

Секретариат партии «Реформы и Порядок»