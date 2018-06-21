Кендзёр: В позиции Тарасюка речь идет о политическом бартере, а не об идеологии Руха

"Тарасюк опять министр в правительстве Тимошенко? Я громко смеюсь с этого обещания... Юлия побыла в красно-голубом борделе и хочет назад – в семью... Проект Конституции Тимошенко – “Регионов” мы видели первыми..."

Конфликт между главой Народного руха Украины Борисом Тарасюком и председателями трех крупнейших краевых организаций (Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской) на прошлой неделе стал публичным. Мы задали вопросы одному из участников конфликта, члену политсовета, председателю Львовской краевой организации НРУ Ярославу Кендзёру... ЧТОБЫ УБЕДИТЬ НАС СОЗДАТЬ КОАЛИЦИЮ С ПР, ТАРАСЮК ВОЗИЛ НАС В ГУТУ Ярослав Михайлович, для чего Вы и ваши коллеги - главы из Ивано-Франковской и Тернопольской организаций НРУ, встречались в пятницу с Президентом? О чем вы говорили? Чего-то чрезвычайного в этом разговоре не было. Виктор Андреевич поделился своими рассуждениями, что творится в Украине. Был очень серьезный и обстоятельный разговор о следующих парламентских выборах. Он сказал, что будет формировать блок национально-демократических государственнических сил своего имени, что в этот блок войдут партия “Наша Украина”, что он очень хотел бы, чтобы туда вошла Украинская народная партия и Народный рух Украины. Коротко мы коснулись проблемы, которые сейчас обсуждаются в среде Руха. И должен честно сказать, что Виктор Андреевич очень быстро прекратил этот разговор, сказав: господа руховцы, это ваши проблемы и попробуйте решить их самостоятельно. Он поинтересовался настроениями жителей Львовщины, Тернопольщины, Франковщины. Вот и все... Эта встреча продолжалась максимум двадцать пять – тридцать минут.

Обсуждали ли места в будущем партийном списке блока Ющенко?

Избави Бог. Никакого разговора о каких-то номерах в будущем списке не было.

В чем причина конфликта в Народном рухе Украины?

Конфликт тянется давно, с весны этого года. Но он не выходил за пределы НРУ. У нас постоянно были какие-то проблемы, связанные с позицией Бориса Ивановича Тарасюка. Они заключались в удивительной непоследовательности Бориса Ивановича.

Два года тому назад Борис Иванович как председатель НРУ – не знаю, кто ему нашептал на ухо, – но он нас, депутатскую группу НРУ, политсовет, центральный провод с присущей ему способностью убеждать уговаривал, что нам нужно идти ради Украины в широкую коалицию с “Регионами”. Чтобы убедить нас, он в 2006 году до первых досрочных выборов возил нас в Гуту, чтоб в такой неформальной обстановке найти понимание. Мы жили в комплексе отдыха, и три дня говорили на эту тему. Борис Иванович устроил большой круглый стол. Он каждого поднимал (а там было двадцать председателей краевых организаций, заместители), чтобы тот высказался. На большом ватмане он начертил колонки. В первой (те, кто за широкую коалицию) ставили крестик, во второй – те, кто против. В колонке за широкую коалицию крестов собралось, как на кладбище.

Я говорю, Борис Иванович, эти крестики – как на кладбище Народного руха Украины. И именно позиция наших трех организаций дала возможность не сделать этой кардинальной ошибки, которая уничтожила бы Рух.

ТИМОШЕНКО ГОВОРИТ: ТРИСТА ГОЛОСОВ ЗА КОНСТИТУЦИЮ ЕСТЬ, ПОТОМУ ЧТО Я ДОГОВОРИЛАСЬ С ВИКТОРОМ ФЕДОРОВИЧЕМ Дальше о “последовательности” нашего председателя.

Интересная метаморфоза состоялась с Борисом Ивановичем. Весной этого года, когда на совещании нашей политической группы, где мы собрались по просьбе председателя партии, Борис Иванович ни с того ни с сего сказал: уважаемые коллеги, нас через сорок минут ожидает в партийном офисе премьер-министр Юлия Владимировна. Я удивился и говорю: а чего это вдруг такая неожиданная встреча? О чем мы будем с Юлией Владимировной говорить? А тогда очень активно муссировалась тема изменений в Конституцию, тогда над этим все работали. Была создана и Национальная конституционная рада, “Регионы” работали и команда БЮТ работала. Поэтому я тогда даже запротестовал – для чего идти, потому что мне не о чем с Юлией Владимировной разговаривать. Но ребята, мои коллеги говорят: корона с головы не упадет – пойдем, послушаем. Пришли мы в этот роскошный офис БЮТ на Подоле. Юлии Владимировны еще не было. Борис Иванович демонстративно позвонил по телефону ей, чтобы мы увидели насколько просто связаться с премьер-министром. Потом выключил телефон и спросил: видите, а к Президенту вы вот так просто позвоните по телефону? Мол, такой штрих простой, наш премьер-министр – как сама правда. Позвонил ей, сказав: Юлия Владимировна, команда в сборе, команда ожидает вас.

Юлия Владимировна сказала, что через сорок минут будет, пришла почти точно. И что самое интересное, для нас, присутствующих, в ожидании премьер-министра где-то из сейфа вытащили сшитые проекты Конституции и перед каждым положили. Этого проекта, кроме Юли, ее разработчиков и нас, по-видимому, еще никто не видел. Она доверила нам такую большую тайну. К ее приходу мы ознакомились с текстом. Когда я посмотрел разделы “полномочия премьер-министра”, “полномочия Президента”, “избирательная система”, я ужаснулся. И говорю Борису Ивановичу и своим коллегам: мы что, согласимся на этот вариант? Это же полное разрушение Украины. Это трансформация Украины в парламентскую республику – полный крах Украины. Я могу представить парламентскую республику, когда Луганску, Донецку Харькову с откровенными антиукраинскими местными советами дать право формировать еще и исполнительный комитет. Это отдельные государства, это полная финансовая и политическая власть. Это – развал Украины.

Когда пришла Юлия Владимировна, я говорю: для того, чтобы принять этот фолиант, нужно триста голосов. Откуда их взять? Юлия Владимировна сказала: голоса есть, я договорилась с Виктором Федоровичем. Тогда ходила эта информация – что они готовят общий проект, а координатором варианта БЮТ и “Регионов”, был Виктор Медведчук. Виктор Медведчук – член команды БЮТ. Вы смотрели в воскресенье интервью с Юлией Владимировной на Интере? Когда ее спросили о Медведчуке, ответ Юлии Тимошенко был красноречив: интервью завершено, до свидания, у меня нет времени.

2 сентября фракция БЮТ начинает разворачиваться на 180 градусов, и под аплодисменты лидера принимает целую систему изменений и дополнений, абсолютно синхронных той Конституции, что в ящике Юлии Владимировны ожидает своего часа. Мы три недели наблюдали этот политический оргазм БЮТ с коммунистами и “Регионами”.

Юлия Владимировна потусувалась в красно-голубом борделе и начала просить вернуться в родную семью, в демкоалицию...

А народ понял суть проектов 2 сентября?

Безусловно. И потому тянуть НРУ в блок с БЮТ – это уничтожить Народный рух.

Борис Тарасюк сделал заявление, что на вас давит Секретариат. На его пресс-конференции присутствовали также председатели краевых организаций... Кто сознательно, кого склонили кнутом, кто за пряником вышел на это стыдобище, на пресс-конференцию... Мне было стыдно, потому что никто из них не вспомнил, а какая же идея у Народного руха Украины. Кто возглавлял Рух долгие годы? Вячеслав Чорновил, если бы был жив и возглавлял Рух, неужели повел бы Рух к этой абсолютно далекой от национальных ценностей политической силе? Никогда. Я, знал близко Вячеслава Чорновола, осмеливаюсь и беру на себя отвагу сказать: Чорновил был бы самым ожесточенным оппонентом БЮТ как политической силы, которая сначала декларировала национальные интересы, а затем откровенно предавала.

Борис Иванович говорит, что три руководителя хотят расколоть Рух... Но тогда объясните, что именно побуждало их занять такую позицию. Нас побуждало решение партийных конференций. У нас есть тридцать три районных организации. Ни одна из них, проводя конференции, не приняла решения относительно блокирования с БЮТ. Десять тысяч руховцев высказались категорически против.

Еще немножко, и те, кто пошел кланяться Юлии Владимировне, будут горько разочарованы. 156 мандатов Юлия Владимировна в следующей Верховной Раде иметь не будет. Если она приведет где-то в пределах 130 депутатов в сессионный зал, – это золотая цена этой политической силе. А сегодня есть 156 депутатов, которые зубами будут выгрызать свое место в первой сотне, плюс добрые тридцать персоналий из Кабинета министров, из комитетов, которые являются членами БЮТ и которые имеют основания претендовать на гарантированную часть списка. Плюс тридцатка тех, кто ушел из фракции НУ–НС – это же свыше двухсот человек.

ПРП – ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЯКОБЫ ПАРТИЯ В БЮТ, НО ЕЕ ПЕЧАТЬ В СЕЙФЕ ТИМОШЕНКО 17 октября в Тернополе на конференции Руха был поднят вопрос о недоверии председателю партии. Звучал ли такой вопрос на партийной конференции во Львове? У нас на нашей конференции, которая состоялась 5 октября, в выступлениях председателей проводов из районов часто звучало, что Борис Иванович никогда не был и не будет истинным руховцем.

А то, куда он ведет Народный рух, это его огромная вина, это преступление против Руха. Потому что Рух растворится в БЮТ и никто его не найдет. Аргументы Бориса Ивановича: БЮТ сильный, Юля обещает количество мандатов, должностей, мы там будем реализовывать программу Руха. А я спрашиваю: вы действительно такие наивные? Сегодня у фракции БЮТ есть большая группа партии “Реформы и Порядок”. Патриотическая якобы партия. Она влияет на что-то? Сумела ли она убедить, чтобы не было 2 сентября? Нет. Потому что печать и регистрационное свидетельство партии - в сейфе Юлии Владимировны. Вы слышали, чтобы ПРП приняла сейчас какое-то свое решение, свои воззвания, скрепила их печатью?

В среде БЮТ есть такие сознательные национал-демократы: Косив, Мовчан, Яворивский, Терен. Удалось ли им предотвратить то, что было 2 сентября? Удалось им убедить Юлию Владимировну, чтобы она четко высказалась относительно агрессии Москвы против Грузии? Удалось ли им убедить фракцию не голосовать за закон о госслужащих, которым реализуется второй государственный язык?

В позиции Тарасюка и его сторонников речь идет об элементарном политическом бартере, а не о идеологии Руха. Какие интересы свели руководство Руха и БЮТ? Руководство Руха с БЮТ объединили обещания нескольких мандатов, министерских должностей и должностей губернаторов. Для БЮТ, чтобы облагородить свою подмоченную репутацию, Рух нужен как фиговый листок, бренд. Вот и все...

Юлия Владимировна умная женщина, и она не может не понимать, что даже в случае принятия решения о блокировании на съезде, львовские, франковские и тернопольские руховцы не будут собирать голоса в интересах этого блока. Нет. Их под автоматом не загонишь в БЮТ и никакой помощи в сборе голосов для Юли не дадут. Но если Рух будет в составе БЮТ, Юлия Владимировна с гордостью сможет сказать: вы видите, какая наша авторитетная сила, что даже легендарный Рух пошел не к Президенту, а к нам.

Российские политики всегда говорили, что ставить Тарасюка министром иностранных дел – это все равно что назначить Рогозина и Жириновского руководителями делегации Россия – НАТО. Скажите, могла ли Юлия Тимошенко, учитывая ее добрые отношения с Москвой, пообещать должность министра Борису Ивановичу? Ведь у Кремля на него такая стойкая аллергия? Я сам об этом думал. И знаю, как Россия не любила Тарасюка. Но если Борис Иванович думает, что Юлия Владимировна в случае своего следующего премьерства назначит его министром, то я громко с этого обещания смеюсь. Потому что у Юлии Владимировны достаточно своих международников. И даже по соображениям позиции Москвы... Юлия Владимировна так заигрывает с Москвой, что, конечно, никогда не предложит ему должность министра. Но, может, Борису Ивановичу хватит депутатского мандата.

Каким будет решение съезда Народного руха Украины относительно блока и когда состоится внеочередной съезд? Окончательное решение примет съезд. Все другие партии определили даты проведения съездов и готовятся к ним. А Борис Иванович очень плотно консультируется с Юлией Владимировной, которая заявила, что выборов БЮТ не допустит. И они координируют свои действия. Борис Иванович потому и не созывает политсовет, чтобы определить дату проведения съезда. На съезде будет очень горячая дискуссия. Если нам не удастся убедить делегатов съезда в невозможности блокирования с БЮТ, то это - окончательная могила Народного руха.

Те, кто не воспримет решения, будут в сложной ситуации. Потому что решения съезда обязательны к выполнению. Но не заставлю я львовских руховцев агитировать за БЮТ. Они будут или пассивно наблюдать, или поддерживать Президента. Ну, пусть исключают в одиночку десять тысяч львовских руховцев, девять тысяч тернопольских и восемь тысяч Ивано-Франковских.

А у вас есть диалог с краевыми организациями других регионов? Есть. Но за эти последние недели центральный аппарат НРУ принял колоссальные меры – в ход пошли и пряник, и кнут, – чтобы вынудить людей поддержать Тарасюка. Единство Руха можно сохранить, не таща его в эту политическую грязь. Весной мы утвердили огромный перечень мероприятий для празднования 20-летия Руха, которое должно было бы состояться в следующем году. Никто об этом не вспоминает, на всех политсоветах и заседаниях Центрального провода доминирует одна тема: к кому нам прислониться.

Мои попытки достучаться и остановиться на идее наращивания силы Руха, его численности, расширения сети – пока еще напрасны.

На внеочередном съезде будет определено, с кем Рух будет в дальнейшем. Вопрос номер один – не допустить блока с БЮТ.

Я не считаю, что дело проиграно. Можно прикармливать председателей отдельных краевых организаций. Но большая часть делегатов из всех областей не пойдет на поводу председателей, они не бросят в бездну идею Черновола.

Я бы советовал отдельным руководителям областных организаций перед будущим съездом зайти на Байковое кладбище, стать возле могилы Вячеслава Чорновола и просто помолчать. Может, кто-то из них услышит, что бы подсказал им по этому поводу, светлой памяти, Вячеслав Чорновил. И по этому поводу выступит, я надеюсь, Атена Пашко, вдова Чорновола, которая не может не понимать куда ведут партию, за которую отдал жизнь Вячеслав Чорновил.

Разговаривала Лана Самохвалова