Между нардепами Парасюком и Вилкулом произошла драка (видео)

Неоднократные словесные перепалки между парламентариями возникли еще во время эфира. После программы Парасюк пытался прорваться внутрь помещения, где находился Вилкул, завязалась драка, которую разнимала охранасообщает 112 Украина.

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Говоря о ситуации на востоке Украины и события на Майдане в єфире телеканала Парасюк просил Вилкула "подбирать слова". Последний, в свою очередь, намекнул, что его коллега "слаборазвитый имбецил с образованием в 8 классов".

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Позже Парасюк заблокировал автомобиль охраны Вилкула и устроил перепалку на стоянке.

Так, Парасюк устроил словесную перепалку с водителем автомобиля Вилкула на парковке. Также он заявил, что намерен забрать автомобиль на нужды АТО.

"Чья машина? Вилкула? Это вам подарок от Парасюка за Украину, за Донбасс, тебе пофиг и машина, ты себе таких сто купишь", - заявил Парасюк.

Парасюк повредил машину Вилкула, пытаясь выломать дверь его транспортного средства, а также выцарапав "послание" на капоте авто.

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"Товарищ Вилкул непосредственно в прямом эфире оскорблял меня и моих собратьев. Его охранник напал на меня. Произошла схватка. Приехали мои собратья, поймали машину Вилкула. Мы сейчас наверное на ней оставим много сообщений", - прокомментировал Парасюк.

"Это человек, с которым не о чем дискутировать, непосредственно агент Кремля, который привел страну к войне, к тому, что у нас люди гибнут, что в нас нет ничего доброго. Эта машина куплена за украденные им деньги в Кривом Роге, а возможно когда он был главой администрации или должности депутата. Ни один здоровый человек не захочет ездить на этой проклятой машине. Вилкула надо ликвидировать, депортировать, чтобы его следа не осталось и его деяний здесь не было. Если вместо мозга у человека вата, он до конца жизни будет ватой? Я его предупреждал. Я на личности первый не переходил. Возможно я кому-то не нравлюсь, но я не дам возможности оскорблять честь и достоинство себя, собратьев и государства", - заявил Парасюк.