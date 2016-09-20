Обама: Внешнего воздействия на смену власти в Украине в 2014 году не было

Об этом он заявил во время выступления в рамках 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (видео его выступления размещено на сайте Белого дома).

"В Европе прогресс в тех странах бывшего советского блока, которые приняли демократию, делает эти страны отличными от тех, которые этого не сделали. В конце концов, граждане Украины вышли на улицы не из-за того, что им был навязан какой-то сценарий из-за рубежа. Они вышли на улицы, потому что их руководители были продажными", - подчеркнул Обама.

Читайте такжеВ России считают, что конфликт в Украине возник из-за желания Запада заставить Киев сделать выбор "с нами или против нас"

В связи с этим президент США отметил, что украинцы требовали перемен, потому что они видели, как улучшается жизнь людей в странах Балтии и Польше, где общества являются более либеральными, демократическими и открытыми.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация постоянно обвиняла США и Европейский Союз в организации "государственного переворота" в феврале 2014 года.