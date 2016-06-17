Путин заявил, что Запад вынудил Россию "предпринять меры по защите определенных групп населения" в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это он сказал в ходе Санкт-Петербургского экономического форума.

«После «арабской весны» подобрались и к нашим границам. Зачем нужно было поддерживать госпереворот в Украине. Я много раз об этом говорил – там сложная внутриполитическая ситуации, и скорее всего оппозиция, которая сегодня находится у власти, демократическим путем с помощью выборов пришла бы к власти, и мы работали бы с ними так же, как с властью, которая была при президенте Януковиче. Нет, надо было довести до госпереворота с жертвами, вызвать кровавые события, гражданскую войну, напугать русскоязычное население на юго-востоке и в Крыму», - заявил Путин.

«А после того, как мы были вынуждены предпринять меры по защите определенных групп населения, дальше раскручивать эту спираль, нагнетать», - сказал он.

По словам Путина, это было сделано Западом, чтобы оправдать существование НАТО.

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«Нужен внешний противник, внешний враг. Иначе зачем эта организация нужна. Варшавского договора нет, Советского союза нет, против кого она? Если будем в такой логике действовать – нагнетать и наращивать усилия, чтобы пугать друг друга, то тогда когда-нибудь придем к холодной войне», - заявил Путин.

Он убеждает, что у РФ другая логика, направленная на поиск компромисса.

Путин заявил, что на Западе начали поддерживать всякие цветные революции, в том числе «арабскую весну».

«Взахлеб ведь поддерживали то что происходит. К чем пришло? К хаосу», - считает он.

Путин подчеркнул, что если будет продолжаться политика односторонних действий и не будут согласовываться чувствительные для международного сообщества шаги, то последствия неизбежны.

По его словам, если выйти на уровень взаимоуважаемого сотрудничества, то о холодной войне говорить никто не будет.