Посол ЕС поторопил Украину с реформами Генпрокуратуры и судов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания рабочей сессии четвертого заседания Парламентского комитета ассоциации Украина - Европейский Союз.

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"Мы также знаем, что вы должны улучшить вашу работу относительно независимости судебной ветви власти. Это очень важный элемент, если вы хотите бороться с коррупцией. И это очень важно, если вы хотите улучшить бизнес-климат и доверие потенциальных инвесторов. Мы считаем, что реформа офиса Генеральной прокуратуры должна быть реализована без каких-либо задержек", - отметил Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 19 сентября заявил, что правительство Украины должно использовать весь доступный набор антикризисных мер и ускорить проведение реформ для того, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост и развитие государства.