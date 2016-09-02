Гройсман проинформировал нового посла США о мерах правительства по проведению реформ

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом шла речь сегодня на встрече Гроймана с Йованович, которая начинает свою дипломатическую миссию в Украине.

Поздравив Йованович с высоким дипломатическим назначением, Гройсман отметил лидерство США в вопросе поддержки Украины и международного противодействия российской агрессии.

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Премьер-министр Украины проинформировал о практических мерах правительства по проведению реформ, ключевыми из которых являются децентрализация, создание условий для бизнеса, дерегуляция, борьба с коррупцией, реформа госслужбы.

Отдельно обсуждалось сотрудничество украинского правительства и Администрации США в вопросах реформирования украинской таможни, создания и обеспечения работы Офиса сопровождение инвестиций при премьер-министре Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Сенат США (верхняя палата Конгресса) утвердил дипломата Мари Йованович следующим послом в Украине.

Ранее Йованович была главным заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии, а также работала в Украине - около трех лет (2001-2004) занимала должность заместителя американского посла и временного поверенного США в Украине.

18 августа предыдущий руководитель американской дипломатической миссии в Украине Джеффри Пайєтт после трех лет работы послом покинул Украину.