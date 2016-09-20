Прокуратура открыла дело по факту российских выборов в Крыму

Об этом говорится в сообщении прокуратуры АР Крым, размещенном на сайте ведомства.

«18 сентября 2016 года на территории аннексированного полуострова Крым состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Такие действия свидетельствуют о попытке легитимизировать Автономную Республику Крым путем включения незаконно избранных депутатов из указанного региона в российский парламент и фактически являются продолжением действий по посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, направленных на изменение границ ее территории», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанному факту прокуратурой АР Крым возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.110 УК Украины. «Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет», - говорится в сообщении.

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В прокуратуре подчеркнули, что ряд стран и международных организаций выразили свою позицию о непризнании результатов этих выборов в Крыму. «О непризнании результатов в той или иной форме заявили ПАСЕ, Украина, США, Эстония, Литва, Румыния, Швеция, Дания, Канада», - констатировали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму РФ прошли четыре партии – «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и «Справедливая Россия» (6,17%).

19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.

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Член комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Михаэль Галер заявил, что в Европарламенте не примут ни одного депутата Госдумы РФ, незаконно избранного на выборах во временно оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Канады Стефан Дион заявил, что Канада не признает выборы в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма.

В МИД Польши заявили, что проведение выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность.