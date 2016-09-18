В Украине на выборах в Госдуму РФ проголосовало 369 россиян - СМИ

В Украине на выборах в Государственную Думу РФ, согласно предварительным данным посольства России в Киеве, проголосовало 369 россиян, передает РИА Новости.

"По предварительным данным на выборах в Госдуму РФ в Украине проголосовали 369 человек. Предварительные данные: Киев - 155 человек. Львов - 38, Одесса - 120, Харьков - 56", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне МИД Украины выразил протест по поводу намерений РФ провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России невозможно.

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В свою очередь в Кремле заявили, что выборы в Госдуму в диппредставительствах РФ на территории Украины состоятся, поскольку украинская власть не может запретить их, однако должна обеспечить их безопасность. РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

Сегодня в Киеве под зданием посольства РФ в Украине, где проходило голосование, произошли столкновения между протестующими и полицией. Участники акции пытались помешать людям пройти в посольство для участия в голосовании.

Кроме того, в Одессе возле Генерального консульства РФ, где располагается избирательный участок по выборам в Госдуму РФ, полиция задержала четырех человек, напавших на подошедших к дипломатическому представительству людей. После этого их отпустили, однако вскоре полиция снова задержала двоих активистов.