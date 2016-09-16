Шкиряк считает основной версией пожара на "Интере" самоподжог

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает ТСН.

По личному убеждению Шкиряка, самоподжог был выгоден владельцу канала Сергею Левочкину и его политическим партнерам.

"Это хороший повод для того, чтобы "замутить воду", выставлять себя в свете "бедной овцы", которую обижают "агрессивные националисты. На самом деле мы можем принимать во внимание то, что поджог, который произошел извне, могли заказать владельцы телеканала", - утверждает Шкиряк.

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Также советник главы МВД сообщил, что на телеканале "Интер" заявили, что в подвале нашли еще один оригинальный сервер, на котором якобы оказалось видео погрома внутри офиса. Хотя ранее заявляли, что серверы с видео нападения на канал были залиты водой.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в здании компании "Национальные информационные системы", которая производит программы «Новости», «Подробности», «Подробности недели» для телеканала «Интер», на улице Щусева, 26 произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала. Активисты требовали прекратить работу канала, обвиняя «Интер» в том, что он работает как пропагандистский СМИ России.

По данным полиции, на «Интере» некоторое время не давали следователям доступа к серверам, на которых должно быть видео событий 4 сентября.