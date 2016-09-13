Порошенко просят лично проконтролировать расследование относительно деятельности Интера

Как говорится в обращении, «только случайность, связанная с технической накладкой в студии со звуком, показала обществу истинное моральное лицо людей, ответственных за производство новостей на одном из крупнейших телеканалов страны»

Нардепы НФ считают, что российские пропагандисты Столярова и Шувалов – это лишь вершина айсберга. На самом деле за ними стоит Сергей Левочкин, который возглавлял администрацию Януковича.

Они напомнили, что 5 сентября уже обратились в СБУ с требованием отреагировать на факты информационной войны, которая велась через канал "Интер" против Украины.

Нардепы НФ считают, что «российский гражданин Игорь Шувалов, который не имеет украинского паспорта, или должен быть позорно выдворен с Украины, или должен сесть в украинскую тюрьму».

«15 сентября истекает десятидневный срок, в течение которого в соответствии с законодательством Служба безопасности должна предоставить ответ на обращение народных депутатов», - отмечается в письме.

«Именно поэтому фракция "Народного фронта" обращается к Вам с призывом взять расследование под свой контроль для того, чтобы украинские спецслужбы почувствовали политическую волю украинской власти быстро и эффективно начать реальную борьбу против засланных в Украину информационных диверсантов», - говорится в обращении.