Выделение МВФ очередного транша свидетельствует о восстановлении доверия к Украине - Гройсман

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Я приветствую решение МВФ о выделении Украине очередного транша. Это - свидетельство того, что доверие к Украине восстанавливается. Для нашего правительства очень важно и то, что на возобновление сотрудничества с МВФ мы смогли выйти всего за несколько месяцев", - сообщил Гройсман.

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Премьер уверяет, что транш фонда является не просто нужным экономике, а еще и сигналом для иностранных инвесторов, что в экономику Украины можно и нужно вкладывать деньги.

"Стабилизация экономической ситуации позволяет нам ставить вопрос о повышении социальных стандартов и на прошлой неделе, при формировании бюджета, мы такие решения уже заложили", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд завершил Второй пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования (EFF), и одобрил выделение нашей стране третьего кредитного транша объемом 1 млрд долл.