В России признали новые санкции США "беспрецедентными по охвату"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что «под предлогом украинского кризиса» под новые санкции США 1 и 6 сентября попали 11 граждан РФ и 107 юридических лиц.

По ее словам, санкции стали «беспрецедентными по охвату».

Как сказала Захарова, эти решения приняты администрацией США, которая «на излете своей деятельности» продолжает «крушить двухсторонние отношения под предлогом событий вокруг Крыма и Донбасса».

Захарова выразила возмущение санкциями против московского бассейна «Чайка», который находится рядом с дипломатической академией и услугами которого пользуются российские дипломаты.

«Конечно, если говорить об эффекте от таких санкций… Ну какой от них эффект? Никакой. И мне кажется, в Белом доме это осознают и признают. Не удалось разорвать экономику (России) в клочья, с этой задачей даже Белый дом не справился», - уверена Захарова.

«Политика изоляции России на международной арене потерпела крах. Это просто абсурд: с одной стороны, ждать новых встреч и ежедневно звонить в Москву просить содействия в решении международных кризисов, а потом говорить об изоляции», - подчеркнула она.

Захарова утверждает, что не Россия обращается к США, а американская сторона «все время просит помощи о подключении к тому или иному урегулированию» региональных и мировых конфликтов, которые «они сами разожгли».

«Мы понимаем, что за этим стоит попытка сохранить лицо перед собственной публикой, приободрить союзников, которые стонут от тех издержек, которые они понесли из-за этой политики. Конечно же, играет внутриполитический фактор», - уверена Захарова.

«Иллюзий о том, что на РФ можно надавить, не должно быть ни у кого, в том числе администрации Барака Обамы», - подчеркнула она.

Читайте такжеСША расширили санкции против России: эксперты объяснили, на какие компании и как это повлияет

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Минфин США внес в санкционные списки, составленные в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ против Украины, фамилии еще 17 человек и названия 20 компаний, в частности, компании-подрядчики по строительству Керченского моста, а также чиновников и представителей силовых структур с временно оккупированного Крыма, представителей боевиков на Донбассе.

Позже Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США определило новый список российских компаний, на которые будут наложены ограничения из-за нарушения Россией международного законодательства (аннексия Крыма) и подогревания конфликта на востоке Украины.

Речь идет о 81 компании, представленной под 86 наименованиями. Большая часть из них зарегистрирована в России и в Крыму, четыре компании - в Индии и в Гонконге.

Большинство компаний уже находятся под санкциями Минфина США. BIS самостоятельно включило в список 11 наименований, в том числе компании из группы «Ангстрем», «Радиоэкспорт», «Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию», НПК «Гранат», «Микран» и «Микрон».

Минторг США объяснил внесение этих 11 компаний в список тем, что они работают в «российском оружейном секторе или сопутствующих секторах материально-технического обеспечения». Правовой основой для внесения компаний в список назван указ 13661 президента США Обамы о «крымских» санкциях.