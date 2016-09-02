В Госдепе объяснили причины расширения санкций против России

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Джон Кирби, передает Росбалт.

По его словам, США определили несколько физических и юридических лиц, чтобы сохранить действующие санкции против РФ.

Расширить антироссийские санкции США побудили стремление пресечь возможность их обхода со стороны РФ, а также желание напомнить о незаконности действий Москвы, добавили в Госдепартаменте.

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Кроме того, расширение санкций подчеркивает солидарность США с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Минфин США внес в санкционные списки, составленные в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ против Украины, фамилии еще 17 человек и названия 20 компаний, в частности, компаний-подрядчиков строительства Керченского моста, а также чиновников и представителей силовых структур из временно оккупированного Крыма, представителей боевиков на Донбассе.