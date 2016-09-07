Найема отозвали с должности замглавы фракции БПП
14:08, 07 сентября 2016Политика
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Народного депутата Украины Мустафу Найема отозвали с должности заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко".
Найем - больше не замглавы фракции БПП / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
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Согласно протоколу заседания фракции от 7 июля, сказал Парубий, "сообщаю об отзыве с должности заместителя председателя депутатской фракции партии "БПП" народного депутата Украины Мустафы Найема".
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