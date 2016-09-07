Найема отозвали с должности замглавы фракции БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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Согласно протоколу заседания фракции от 7 июля, сказал Парубий, "сообщаю об отзыве с должности заместителя председателя депутатской фракции партии "БПП" народного депутата Украины Мустафы Найема".