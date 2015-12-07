На заседании фракции БПП снова произошел конфликт

Об этом рассказали депутаты фракции, передает "Украинская правда".

По словам собеседников, основной причиной конфликта стало интервью Егора Фирсова изданию "Главком", где он сказал, что ему стыдно сидеть за одним столом с Сергеем Березенко, и обвинил Игоря Кононенко в коррупции.

В частности, свои претензии к депутату выразили Иван Мельничук, Алексей Гончаренко, Юрий Луценко и Юрий Третьяков.

Как рассказывает один из депутатов, Мельничук попросил, чтобы Фирсов извинился за свои заявления, на что нардеп отказал.

Далее этим фактом возмутился Алексей Гончаренко, который также захотел извинений со стороны Фирсова.

Луценко в свою очередь призвал, чтобы Фирсов не делал громких заявлений, а обратился в правоохранительные органы.

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"Фирсов тогда ему сказал вроде, что антикоррупционный комитет уже подал заявление в ГПУ по поводу Кононенко, но оно не расследуется. Луценко ответил, что ему надо учить матчасть, потому что заявления надо подавать в НАБУ", - рассказал собеседник УП.

По словам депутата, Фирсов сказал, что обратится в антикоррупционное бюро, однако спросил Луценко, что ему делать, если за три месяца не будет результатов.

"Луценко был очень злым", - отмечает еще один собеседник.

Как рассказывает депутат, также произошла перепалка между Луценко и Мустафой Найемом.

Найем отметил, что схемы действительно имеют место и этим надо заниматься.

Впоследствии Луценко в гневе покинул фракцию, после чего слово взял Виктор Король, который в течение 10 минут фактически мирил фракцию.

Заканчивал заседание фракции Игорь Кононенко, который опровергал обвинения в его сторону.

Среди прочего депутаты возмущались, что им неизвестна будущая структура Кабмина.

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Также некоторые депутаты возмущались заявлениями Михаила Саакашвили о коррупции в Украине.

"Он губернатор или общественный деятель?!" - передал возмущение депутатов собеседник УП.

Напомним, 23 ноября на заседании фракции «БПП» произошел конфликт: депутаты обвиняли руководство фракции в коррупции и организации информационных провокаций.