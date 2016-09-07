Рада сегодня планирует одобрить рекомендации к стратегии реинтеграции Крыма в Украину (событие окончено)
10:19, 07 сентября 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины планирует принять постановление "О рекомендации парламентских слушаний на тему: "Стратегия реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь: проблемные вопросы, пути, методы и способы".
Также планируется рассмотреть два законопроекта, которые касаются гуманизации законодательства в отношении осужденных / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует принять обращение Палаты представителей Конгресса США о начале рассмотрения законопроекта №5094 “Акт стабильности и демократии в Украине”.
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Кроме того, предполагается рассмотрение депутатами правительственного проекта закона о внесении изменения в Закон Украины “О ратификации Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней”.
Также планируется рассмотреть два законопроекта, касающиеся гуманизации законодательства в отношении осужденных.
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