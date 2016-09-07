Рада сегодня планирует одобрить рекомендации к стратегии реинтеграции Крыма в Украину (событие окончено)

Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует принять обращение Палаты представителей Конгресса США о начале рассмотрения законопроекта №5094 “Акт стабильности и демократии в Украине”.

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Кроме того, предполагается рассмотрение депутатами правительственного проекта закона о внесении изменения в Закон Украины “О ратификации Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней”.

Также планируется рассмотреть два законопроекта, касающиеся гуманизации законодательства в отношении осужденных.