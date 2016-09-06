Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Сторожука - первого зама генпрокурора

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление “О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Дмитрия Сторожука” проголосовали 233 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Постановлением предусмотрено досрочно прекратить полномочия Сторожука, который был избран в парламент по списку партии “Народный фронт”, “в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий”.

Председатель Комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник напомнил, что Сторожук был назначен первым заместителем генерального прокурора Украины.

Как известно, народные депутаты не могут совмещать, согласно Конституции и законодательству, депутатские полномочия с работой в исполнительных структурах власти, а также занимать другие должности.