Наезд на Ющенко в французской прессе обошелся в 21 тысячу евро - СМИ

Во французской газете Le Figaro появилось обращение отдельных украинских политических и общественных деятелей, направленное против Президента Украины Викторам ЮЩЕНКО.

Об этом пишет газета «Дело» №176 от 30 сентября.

В частности, авторитетное французское издание Le Figaro опубликовало обращение к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО, в котором выражается озабоченность тенденциями, якобы имеющими место в нашей стране, в том числе стремлением властей «рассматривать украинскую историю в отрыве от российской». Авторы обращения утверждают, что именно благодаря северным соседям Украина состоялась как независимое государство. Кроме того, в публикации говорится о невозможности реабилитации воинов ОУН-УПА.

Под письмом стоит 37 подписей. Из указавших свои фамилии только девять человек имеют отношение к исторической науке. Остальные - функционеры областных и городских советов городов Восточной Украины и Крыма, руководители украинских общественных организаций, а также народные депутаты из Партии регионов.

«Российские СМИ мгновенно перевели обращение на русский язык и растиражировали его в Интернете. Мол, даже западная пресса прислушивается к украинской интеллигенции, которая выступает против «русофобской» политики Банковой», - пишет «Дело».

«Дело» попробовало отыскать оригинал публикации на сайте Le Figaro. Но указанное обращение отсутствовало. Более того, в редакции газеты сообщили, что подобного материала журналисты издания не готовили.

«Дело» обратились в Посольство Франции в Украине. Там предоставили номер издания, где действительно на шестой странице было опубликовано обращение к В.ЮЩЕНКО на французском языке. По его внешнему виду стало понятно, как подобная публикация оказалась на страницах европейской прессы. Само обращение занимает четверть странички и размещено в нижнем углу. Шрифт материала отличался от используемого в газете. То есть налицо все признаки рекламного сообщения.

Представившись сотрудником украинской политической партии, корреспондент «Дела» поинтересовался, сколько стоит размещение подобного обращения во французской газете. После недолгих расспросов на том конце провода запросили 21 тысячу евро.

Как удалось выяснить «Делу», подписание документа проходило на международной конференции «Вторая мировая война: попытки пересмотра итогов». Она началась 5 сентября в Киеве, а закончилась 8 сентября в Париже. Главным организатором мероприятия выступил российский Институт политических исследований, который возглавляет одиозный депутат Госдумы России Сергей МАРКОВ. Ему помогал Гуманитарный украинско-российский совет, созданный этим летом при участии председателя Луганского облсовета Валерия ГОЛЕНКО, председателя Русской общины Крыма Сергея ЦЕКОВА.

Политологи предполагают, что именно российская организация оплатила публикацию против Президента В.ЮЩЕНКО. В интервью «Делу» С.МАРКОВ сообщил, что знает, где и на какой странице опубликовано обращение. Однако не подтвердил, что имеет личное отношение к размещению публикации. По словам С.МАРКОВА, на конференцию в Ялте его не пустили украинские пограничники «как лицо, не желательное для въезда в Украину». «Ничего, наши украинские товарищи заклюют ЮЩЕНКО», - резюмировал политик.

Газета «Дело» отмечает, что в последнее время политические заказы во французской прессе стали регулярными. «Совсем недавно в газете Le Mond была опубликована антиукраинская статья Мишеля ПРАЗАНА «Украина - европейское государство? Вряд ли», - сообщил «Делу» профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ. - Французская пресса используется как плацдарм для дискредитации Украины. Ведь Франция сейчас председательствует в ЕС, и от нее зависит, примут ли туда нашу страну».