Бойко удивляется, что Кабмин не замечает пороховой бочки

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Юрий БОЙКО считает, что кризис газового хозяйства в канун нового отопительного сезона требует немедленного рассмотрения Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом сказано в заявлении Ю.БОЙКО, текстом которого располагает УНИАН.

По мнению Ю.БОЙКО, предупреждение о возобновлении массовых акций протеста и отключении потребителей от газоснабжения, с которым на прошлой неделе выступил Профсоюз работников газовых хозяйств Украины, является свидетельством глубокого кризиса, в который в этом году погрузилось газовое хозяйство страны по вине действующего правительства Украины.

«Нынешний год, вместо того чтобы стать периодом финансового оздоровления отрасли, ее структурной модернизации и выхода на новый уровень инвестирования, превратился в период организационного упадка, накопления миллиардных внешних долгов за природный газ и технически-кадровой деградации отрасли», – говорится в заявлении депутата.

При этом Ю.БОЙКО отметил, что из требований, с которыми Профсоюз работников газовых хозяйств Украины обратился к правительству в августе, частично выполнено лишь одно – НКРЭ приняла решение о частичном повышении тарифа на распределение и снабжение природного газа, что позволило с 1 сентября повысить уровень оплаты труда газовиков, который в 2008 г. был одним из самых низких в Украине, к среднему по промышленности.

В заявлении отмечается, что исполнительная власть полностью проигнорировала вопрос о возвращении облгазам долгов и требование повысить амортизационную составляющую тарифа на транспортировку природного газа до 25%, а инвестиционную – до 10%, а также все другие предложения Профсоюза.

«И это когда всем известно, что газораспределительная инфраструктура Украины практически исчерпала свой ресурс, что безотлагательной модернизации подлежит устаревшее газовое оборудование, что предприятия отрасли, подавляющая часть которых контролируется государством через «Нафтогаз Украины», страдают от инвестиционного голода, что все оздоровительные меры нужно планировать не на годы, а на месяцы, иначе риски газовой опасности в стране быстро приобретут характер общегосударственной угрозы», – сказано в заявлении Ю.БОЙКО.

Вместе с тем, депутат отмечает, что аварии в Дрогобыче, Луганске, Днепропетровске и на Ивано-Франковщине являются подтверждением критического состояния отрасли, решение проблем которой правительство старательно прикрывает политическими заявлениями и попытками переложить ответственность на исполнителей, которые не имеют ресурсов для улучшения ситуации. Как результат – в канун отопительного сезона, когда нагрузка на сети растет в разы, газораспределительная инфраструктура государства оказалась в кризисном состоянии.

«Позорно, когда специалисты на экранах телевизоров предупреждают, что Украина с таким материально-техническим оборудованием газового хозяйства находится на пороховой бочке, и призывают власть немедленно принять стабилизационные меры, а правительство, Минтопэнерго и «Нафтогаз» делают вид, якобы ничего серьезного не происходит», – сказано в заявлении.

По мнению Ю.БОЙКО, почти двукратный рост количества аварий при использовании бытового газа (75 случаев за 8 месяцев 2008 г. по сравнению с 42 случаями за 9 месяцев 2007 г.), 55 погибших во время таких инцидентов, последний из которых днями произошел в Дрогобыче, – это факты, на которые дальше нельзя закрывать глаза, как это делает правительство.

«Создается впечатление, что чиновники профильных ведомств сознательно избегают рассмотрения наболевших проблем отрасли, которые составляют опасность для жизни и здоровья миллионов украинцев. Двукратный рост травматизма при использовании бытового газа, изношенность сетей, социальные протесты со стороны газовиков, очевидный инфраструктурный коллапс сетей требуют немедленного рассмотрения Советом национальной безопасности и обороны», – резюмировал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября т.г. председатель Профсоюза работников газовых хозяйств Украины Иван ЯРОВЫЙ заявил, что Профсоюз считает необходимым пересмотр тарифной политики в отношении газоснабжающих предприятий для установления рыночных тарифов и обеспечения безопасности газовых сетей.

По его словам, существующие на сегодня тарифы не отвечают реальным затратам газоснабжающих предприятий, кроме того, в них не предусмотрены средства на развитие и ремонт сетей. При этом, по мнению специалистов, изношенность газовых сетей в Украине превышает 60%.

По словам И.ЯРОВОГО, недостаток инвестиций на развитие и ремонт газовых сетей не позволяет предприятиям оперативно проводить необходимые ремонтные работы, что, в свою очередь, приводит к повышению аварийности.

По словам И.ЯРОВОГО, необходимо предусмотреть затраты на ремонт и восстановительные работы в объеме не менее 25% от общей величины тарифа, а также включить в структуру тарифа инвестиционную составляющую в размере не менее 10% общего тарифа.

Справка УНИАН. В Украине работает более 50 обл- и горгазов, которые транспортируют топливо всем категориям потребителей. Убытки гор- и облгазов только за 2007 год из-за несоответствия действующих тарифов экономически обоснованному уровню превысили 400 млн. грн.