Гавриш просчитал риски Ющенко
Президент возглавит список демсил?
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вероятнее всего возглавит список демократических сил на возможных досрочных парламентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ.
«Вероятнее всего, что В.ЮЩЕНКО возглавит демократические силы (на возможных досрочных парламентских выборах – УНИАН)», - сказал С.ГАВРИШ.
По его словам, это состоится с учетом невозможности возобновления диалога между Блоком Юлии Тимошенко и НУ-НС на этот период времени, «невозможности реального диалога, который получил бы предложение доверия персонально между Президентом и премьером».
С.ГАВРИШ отметил, что, таким образом, фактически, речь идет о первом туре президентских выборов. «Это единственный способ получить реальный рейтинг для Президента Украины», - сказал С.ГАВРИШ, добавив, что «здесь есть определенные риски, но есть намного больше позитива». К такому позитиву заместитель секретаря СНБО отнес то, что таким образом формально национальный лидер В.ЮЩЕНКО превращается в активного электорального лидера. С.ГАВРИШ добавил, что при этом Президент сможет определить свои шансы как в электорате, так и, прежде всего, в контексте оценки его перспектив среди украинских финансово-промышленных групп, которые будут делать ставку на тех или иных политических лидеров на будущей президентской гонке.