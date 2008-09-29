Гавриш просчитал риски Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вероятнее всего возглавит список демократических сил на возможных досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ.

«Вероятнее всего, что В.ЮЩЕНКО возглавит демократические силы (на возможных досрочных парламентских выборах – УНИАН)», - сказал С.ГАВРИШ.

По его словам, это состоится с учетом невозможности возобновления диалога между Блоком Юлии Тимошенко и НУ-НС на этот период времени, «невозможности реального диалога, который получил бы предложение доверия персонально между Президентом и премьером».

С.ГАВРИШ отметил, что, таким образом, фактически, речь идет о первом туре президентских выборов. «Это единственный способ получить реальный рейтинг для Президента Украины», - сказал С.ГАВРИШ, добавив, что «здесь есть определенные риски, но есть намного больше позитива». К такому позитиву заместитель секретаря СНБО отнес то, что таким образом формально национальный лидер В.ЮЩЕНКО превращается в активного электорального лидера. С.ГАВРИШ добавил, что при этом Президент сможет определить свои шансы как в электорате, так и, прежде всего, в контексте оценки его перспектив среди украинских финансово-промышленных групп, которые будут делать ставку на тех или иных политических лидеров на будущей президентской гонке.