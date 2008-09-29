Герман находит идею Тимошенко очень симпатичной
Тему затронут на заседании ВР
Народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) считает, что на текущей пленарной неделе необходимо затрагивать вопрос об одновременных выборах Президента и парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН сказала в интервью журналистам.
По ее словам, “на сегодняшний день у меня нет оптимизма относительно создания коалиции”. А.ГЕРМАН считает, что достаточно реальной является возможность объявления досрочных выборов в Верховную Раду Украины. При этом депутат добавила, что в такой ситуации парламенту необходимо внести изменения в избирательное законодательство в части открытых списков.
А.ГЕРМАН считает, что идея об одновременных выборах Президента Украины и парламента “очень симпатичная, и ее поддержала бы общественность”. “Я думаю, что об этом нужно говорить на этой пленарной неделе ”- добавила она.