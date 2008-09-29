Герман находит идею Тимошенко очень симпатичной

Народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) считает, что на текущей пленарной неделе необходимо затрагивать вопрос об одновременных выборах Президента и парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН сказала в интервью журналистам.

По ее словам, “на сегодняшний день у меня нет оптимизма относительно создания коалиции”. А.ГЕРМАН считает, что достаточно реальной является возможность объявления досрочных выборов в Верховную Раду Украины. При этом депутат добавила, что в такой ситуации парламенту необходимо внести изменения в избирательное законодательство в части открытых списков.

А.ГЕРМАН считает, что идея об одновременных выборах Президента Украины и парламента “очень симпатичная, и ее поддержала бы общественность”. “Я думаю, что об этом нужно говорить на этой пленарной неделе ”- добавила она.