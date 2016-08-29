Борис Ложкин сегодня официально уйдет в отставку – СМИ

Об этом "Украинской правде" заявил высокопоставленный источник в администрации президента. "Сегодня все станет известно на заседании Нацсовета реформ", – сказал собеседник.

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По состоянию на утро сегодняшнего дня наиболее вероятным кандидатом на место главы администрации президента остается близкий к Ложкину председатель Харьковской областной госадминистрации Игорь Райнин.

А Ложкин останется работать на Банковой. Он возглавит Национальный инвестиционный совет, а также останется внештатным советником президента.

Как сообщал УНИАН, 10 июня 2014 года Борис Ложкин назначен главой администрации президента. Он является основателем холдинга UMH group (Украинский медиа холдинг), который был создан в конце 1990-х годов на базе харьковской газеты "Теленеделя". В 2013 году Борис Ложкин и его партнеры продали холдинг Сергею Курченко. Борис Ложкин и Петр Порошенко ранее сотрудничали на медиарынке.