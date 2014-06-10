Борис Ложкин назначен главой администрации президента

Указ о назначении Бориса Ложкина обнародован на официальном сайте президента.

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42-летний Борис Ложкин является основателем холдинга UMH group (Украинский медиа холдинг), который был создан в конце 1990-х годов на базе харьковской газеты "Теленеделя". В 2013 году Борис Ложкин и его партнеры продали холдинг Сергею Курченко. Борис Ложкин и Петр Порошенко ранее сотрудничали на медиарынке.