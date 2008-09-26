Эксперт: Украина не готова к НАТО, Россия действует на опережение

Для официального Киева вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит в повестке дня, поскольку страна не готова к членству в Альянсе, и сама организация не готова принять Украину в свои ряды.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил директор международных программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ на семинаре «Проблемы безопасности на постсоветском пространстве: Россия-Украина-НАТО» в Москве.

По его мнению, движение в Евросоюз – это объективный процесс, который вытекает из национальных интересов, а выработка же общей платформы и подходов по вступлению в НАТО в стране не завершена.

«Сегодня эта норма существует в законодательстве, украинская власть проводит эту политику (причем, при разных правительствах и президентах). Но мы несколько опережаем события. Сегодня вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит. Украина не готова к членству в НАТО. НАТО не готово принять Украину в свои ряды, и такой вопрос нигде серьезно не обсуждается», - заявил В.ЧАЛЫЙ.

По его словам, обсуждается только получение Украиной Плана действий относительно членства в Альянсе. При этом эксперт не уверен, что ПДЧ является знаком равенства и прямой дорогой в НАТО. В то же время, по словам В.ЧАЛОГО, он понимает, что позиция России заключается в том, чтобы действовать на опережение и предотвратить вступление Украины в НАТО еще на самом начале процесса.

«Такой подход имеет право на существование в связи с защитой их национальных интересов, но он сложно понимаем с точки зрения Украины, которая видит в том же ПДЧ не только первый шаг к вступлению, а хороший инструмент для проведения внутренних реформ», - сказал эксперт.

В.ЧАЛЫЙ объяснил, что если бы не было целевых планов Украина-НАТО, то на нужды армии «не выделялось бы столько денег, сколько выделено под определенным прессингом и определенной прозрачностью для гражданского общества». «Поэтому говорить только о военных аспектах вступления в НАТО не стоит. Сегодня это элемент возвращения Украины в европейский контекст», - отметил В.ЧАЛЫЙ.

При этом он считает, что если бы был другой, реалистичный вариант обеспечения национальной безопасности, то он бы серьезно рассматривался украинской стороной, упомянув заявление Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о необходимости замены НАТО на европейскую систему безопасности, без участия США. «Но такого варианта нет, и НАТО, де-факто, остается ключевой организацией в обеспечении безопасности в Европе. И будет оставаться таковой еще 10-20 лет, о чем говорят европейские эксперты, которым такая ситуация тоже может не нравиться», - заявил В.ЧАЛЫЙ.

Отвечая на вопрос о временных сроках выполнения Украиной условий ПДЧ, В.ЧАЛЫЙ отметил, что в условиях сегодняшней ситуации в стране это может занять, по аналогии с Албанией, около 9 лет.

«Украина не может, не хочет и не будет «серой зоной» между двумя военными блоками – НАТО и ОДКБ, и между двумя интеграционными системами. Мы не сможем находиться долго в этом транзитном статусе. Это реальная угроза нашей национальной безопасности. Наш выбор, который со стороны может смотреться как антироссийский выбор, на самом деле обусловлен внутренними причинами», - подчеркнул В.ЧАЛЫЙ.

Эксперт отметил, что национальные интересы Украины и России могут объективно не совпадать. «Период дальнейших отношений будет сложным переплетением сотрудничества, партнерства и, к сожалению, конфронтации. К этому мы должны быть готовы, и стремится снизить градус напряжения в общественном мнении», - прогнозирует он.