Ющенко: у нас есть 600 ребят, которые могут поднять все, что у нас летает

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет политику правительства в сфере финансирования Вооруженных Сил Украины бездарной и популистской.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны, В.ЮЩЕНКО остро раскритиковал состояние финансирования армии, отметив, что не может поддержать правительственную политику в этом вопросе.

Он назвал недопустимым уровень финансирования Вооруженных Сил Украины, предусмотренный госбюджетом на 2008 год и запланированный в проекте бюджета на следующий год.

Говоря о показателях выделения средств на то или иное военное направление, Президент отметил, что «это трагическая статистика». «О какой мощи армии может идти речь, о какой надежности может идти речь?», - сказал Президент, добавив, что «каждый год в парламент вбрасывается бюджет, который, так кажется, направлен не на лоббирование интересов страны, а кого-то другого».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что не может с этим смириться. С помощью графиков он привел примеры по разным направлениям, отметив, что из-за такого отношения правительства к Вооруженным Силам Украины через несколько лет армия утратит свою боеспособность: «До 2014 года мы будем иметь такую ситуацию – я помаранчевым цветом выделил – у нас в воздух не поднимется ни одна машина», - подчеркнул глава государства.

Президент продемонстрировал присутствующим графики, на которых отображено выделение средств на армию, отметив, что анализ финансирования ВСУ свидетельствует о тенденции к упадку украинской армии.

Раскритиковал Президент и выделение средств на обучение военных, отметив, что ни один контрактник не пойдет на такие условия. «Ни один контрактник по плацу – как мы с вами – строевым шагом ходить не будет. Это человек профессии, ему нужен современный автомат...», - сказал он.

Президент повторил свой тезис, что при таком уровне финансирования, несмотря на заявления некоторых политических сил, Украина сможет перейти на контрактную армию лишь через 27 лет.

Также В.ЮЩЕНКО раскритиковал социальное обеспечение военнослужащих на примере военных летчиков. «У нас есть шестьсот ребят, которые могут поднять все, что у нас летает», - сказал он, отметив, что даже их государство не может обеспечить хотя бы служебным жильем.

Подытоживая вышесказанное, В.ЮЩЕНКО отметил, что не может назвать патриотами тех людей, которые так относятся к солдату.

Президент призвал членов СНБО принять решение, которое позволило бы исправить ситуацию и не считаться с теми популистскими упреками, которые будут раздаваться после его сегодняшнего выступления.

В.ЮЩЕНКО отметил, что хочет напомнить очень известное высказывание: “Если правительство не хочет кормить свою армию, то оно кормит чужую”.