Портнов намекает, что новая коалиция будет после дождика в четверг

Заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ сомневается в возможности создания коалиции в составе БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина из-за неконструктивной позиции блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я, например, лично увидев сегодня, какое поведение избрала фракция НУ-НС, не вижу никаких оснований и возможностей для создания такой коалиции», - сказал А.ПОРТНОВ.

По его словам, сегодня во время Согласительного совета лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО занял неконструктивную позицию.

По информации А.ПОРТНОВА, фракция НУ-НС не предоставляла В.КИРИЛЕНКО полномочий на формирование той повестки дня, которую он предлагал на Согласительном совете.

«Потому такое деструктивное поведение, на наш взгляд, направлено на одно – затягивание переговорного процесса до следующей пятницы, а в пятницу – на ожидание президентского указа о досрочном прекращении полномочий парламента», - сказал депутат.