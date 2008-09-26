Кое-кто из НУ-НС готов подписать договор о коалиции даже без текста?

“Наша Украина – Народная самооборона” будет принимать решение о вхождении в коалицию исключительно на заседании фракции, и поэтому никакой сбор подписей некоторых представителей НУ-НС за создание новой коалиции не имеет юридических последствий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, комментируя сбор подписей в парламенте по поводу создания новой коалиции в составе НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. На данное время известно, что собрано 19 подписей депутатов от “Наша Украина – Народная самооборона”.

По словам В.КИРИЛЕНКО, на сегодня кое-кто из представителей НУ-НС готов подписать соглашение о создании коалиции даже при отсутствии текста этого соглашения. «Но, простите, это не моя позиция. Должен быть текст, который отображает мировоззренческие позиции», - сказал он.

При этом В.КИРИЛЕНКО заверил, что эти подписи не будут «иметь никаких политико-правовых последствий».

Кроме того, он сообщил, что сегодня состоялось заседание фракции НУ-НС, на котором ни один из депутатов не сообщил об этом сборе подписей. «Если кто-то хочет создать коалицию, которая обеспечит премьерство нынешнему премьеру еще на два-три месяца, то это не тот ответ, который должен быть дан политическими силами», - считает он.

Кроме того, по его словам, на заседании фракции сегодня никто не затрагивал вопрос о выражении недоверия руководству фракции.

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что сегодня состоится заседание политсовета блока НУ-НС.