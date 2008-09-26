Ющенко требует от Тимошенко «расшифровать» ее заявления по газу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует, чтобы правительство начало официальные переговоры с Российской Федерацией относительно формирования цены на газ на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, В.ЮЩЕНКО сказал, что требует от Кабинета министров начать официальные переговоры.

«Те заявления, которые даются правительством по этому вопросу, должны быть расшифрованы, сформированы директивы, и мы должны изо дня в день неуклонно вести эти тяжелые переговоры, а не перешептывания», - сказал Президент.