Ющенко начал заседание СНБО - большая часть пройдет в закрытом режиме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая заседание, Президент отметил, что сегодня будут рассматриваться вопросы НАК «Нафтогаз», Министерства обороны и вопросы боеспособности страны.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что большая часть заседания будет происходить в закрытом режиме, поскольку вопросы, которые будут рассматриваться, – слишком чувствительные.