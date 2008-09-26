Ющенко начал заседание СНБО - большая часть пройдет в закрытом режиме
13:07, 26 сентября 2008Политика
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...вопросы слишком чувствительные
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, открывая заседание, Президент отметил, что сегодня будут рассматриваться вопросы НАК «Нафтогаз», Министерства обороны и вопросы боеспособности страны.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что большая часть заседания будет происходить в закрытом режиме, поскольку вопросы, которые будут рассматриваться, – слишком чувствительные.
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