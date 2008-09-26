Кириленко объяснил, куда исчез на четыре часа
12:51, 26 сентября 2008Политика
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Политик считает обвинения неуместными
Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО вчера имел четырехчасовую встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и поэтому не принимал участия в консультациях с БЮТ и Блоком Литвина по созданию коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.
По его словам, во время встречи обсуждался целый пакет важных вопросов о политической ситуации в Украине.
Кроме того, отметил В.КИРИЛЕНКО, что о его встрече с Президентом знали почти все представители НУ-НС, поэтому обвинения, что он скрывается, он считает неуместными. «А кто не знал, тот мог поинтересоваться в моей приемной», - сказал он.
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