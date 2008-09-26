Кириленко объяснил, куда исчез на четыре часа

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО вчера имел четырехчасовую встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и поэтому не принимал участия в консультациях с БЮТ и Блоком Литвина по созданию коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

По его словам, во время встречи обсуждался целый пакет важных вопросов о политической ситуации в Украине.

Кроме того, отметил В.КИРИЛЕНКО, что о его встрече с Президентом знали почти все представители НУ-НС, поэтому обвинения, что он скрывается, он считает неуместными. «А кто не знал, тот мог поинтересоваться в моей приемной», - сказал он.