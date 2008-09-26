Кильчицкая: я не собиралась рисковать своими детьми из-за негодяев из МВД

Экс- заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ намерена в ближайшее время вернуться к работе.

Об этом она сообщила в интервью газете «Сегодня», опубликованном в номере от 26 сентября 2008 г.

Отвечая на вопрос, правда ли, что после рождения ребенка она вернется в КГГА и на какую должность, И.КИЛЬЧИЦКАЯ сказала: «Конечно же, я вернусь на работу в самое ближайшее время, как только позволит здоровье».

Она также рассказала, что главной причиной неожиданного ухода на отдых в июне этого года была именно беременность. Но при этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ подтвердила заявления мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО относительно «угроз бандитов из МВД»: «по поводу угроз МВД могу сказать следующее: из-за каких-то негодяев я не собиралась рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем своих детей. Еще до начала выборов началось давление и постоянные проверки со стороны МВД всех подразделений, которые я курировала. По заданию министра внутренних дел люди в погонах искали компромат на меня и на результаты моей деятельности. Так и говорили: «Пока не накопаем материалов для уголовного дела, не уйдем».

По ее словам, когда начались выборы, эта работа усилилась с целью «снять» команду Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с дистанции. И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что в период выборной кампании не могла уйти и оставить команду, потому что занималась очень важными социальными вопросами, но после победы почувствовала «полное моральное право уйти».

«Я посчитала, что имею моральное право посвятить последние месяцы беременности, себе, своему здоровью и своим детям», - сообщила она.

Заявление о сложении полномочий депутата Киевсовета И.КИЛЬЧИЦКАЯ написала, по ее словам, также потому, что в депутатском корпусе каждый голос имеет очень большое значение, а она физически не могла и не хотела рисковать своим положением.

«Поэтому я написала заявление об увольнении из мэрии и сложении депутатских полномочий. Безусловно, это решение далось мне нелегко. Но, поскольку я физически уже находилась в декретном отпуске, то мэр и его близкое окружение предложили мне, чтобы я не числилась уволенной, а находилась в декрете», - сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, И.КИЛЬЧИЦКАЯ была назначена заместителем председателя КГГА 17 июля 2006 г.

18 июня 2008 года появилась информация о том, что И.КИЛЬЧИЦКАЯ уволилась с должности заместителя председателя КГГА.

21 сентября она родила сына