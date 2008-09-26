БЮТ считает Грузию агрессором и собирается на выборы

Вчера корреспондент газеты "Коммерсант-Украина" стал свидетелем спора между представителями НУНС и БЮТ, показавшем, насколько существенны различия позиций этих политических сил.

Группа журналистов слушала в коридоре парламента заместителя главы фракции НУНС Романа Зварыча, который говорил о неопределенности ответов представителей БЮТ на его вопросы. В это время журналисты остановили проходившего мимо главу фракции БЮТ Ивана Кириленко и попросили господина Зварыча прямо сейчас задать своему коллеге те вопросы, на которые он не может получить ответы.

– Я вас конкретно спрашиваю. Вы готовы осудить акт российской агрессии в Грузии? – выполнил просьбу журналистов Роман Зварыч.

– Категорически нет! Потому что агрессию начала Грузия, а мы не сторона конфликта,– неожиданно ответил господин Кириленко.

– Я вам предлагаю осудить использование Россией нашей суверенной территории для осуществления нападения на Грузию! – возмутился представитель НУНС.

– Мы категорически против такой оценки,– отрезал лидер фракции БЮТ. – Так ваши переговоры – ширма, за которой все готовятся к перевыборам? – уточнили журналисты.

– Абсолютно верно,– нервно ответил Иван Кириленко, очевидно, имея в виду, что причиной перевыборов станут действия НУНС.

– Учитывая то, что я услышал,– да! – согласился господин Зварыч, подразумевая высказывания лидера фракции БЮТ.

"Коммерсант-Украина"