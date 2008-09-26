Ющенко спрашивает, почему в Украине - 904 вуза, а во Франции - 78?

Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО заявляет, что с 2010 года высшее образование государства будет интегрировано в Европейский Союз.

Об этом говорится в статье Президента, напечатанной в газете “Голос України” (№ 183 от 26 сентября 2008 года). Материал вышел по случаю начала нового учебного года и в канун Дня учителя.

“Неопровержимым успехом Украины стало присоединение в 2005 году к Болонскому процессу, который предусматривает создание общей Зоны европейского высшего образования до 2010 года. Перед нами стоит ответственное задание – ускорить внедрение европейских стандартов в высшей школе, не теряя при этом лучших собственных традиций. Выполнение этого задания на практике означает – с 2010 года наше высшее образование уже будет интегрировано в Европейский Союз”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства убежден, что это позволит украинским студентам получить “такие же права и возможности, как и их ровесники в ЕС”. “Они смогут учиться в европейских университетах, они первыми из украинцев фактически станут гражданами Евросоюза”, – сказал Президент, выразив убеждение, что Болонский процесс – это одно из фундаментальных направлений интеграции государства в европейское сообщество.

В то же время он заметил, что введение европейских стандартов в сфере высшего образования предусматривает также серьезные изменения в нынешней сети высших учебных заведений, в их структуре.

По словам В.ЮЩЕНКО, в Украине сложилась достаточно парадоксальная ситуация. В стране насчитывается 904 высшие учебные заведения всех уровней аккредитации и форм собственности. Кроме того, действует 1005 их отделенных структурных подразделений. Между тем Великобритания таких учебных заведений имеет 96; Франция – 78; Италия – 65; Польша – лишь 11.

“На практике это означает, что многие украинские учебные заведения, формально имея статус высших, в действительности не в состоянии в полной мере обеспечить современный уровень преподавания. Очевидно, речь идет о распылении ресурсов, размывании и нивелировании самого понятия высшего образования”, - говорится в статье.