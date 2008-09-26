Балоге было приятно, когда Ющенко сравнил его с сантехником

То, что Президент Украины Виктор Ющенко сравнил главу своего Секретариата с сантехником, вызвало в самого Балоги приятные ощущения. Об этом глава СП сказал в интервью "Украинской правде".

"Президент хотел, чтобы от меня отцепились. Потому что моя роль не является определяющей. Определяющей является роль президента, а я выполняю его поручения. Когда в мой адрес пошла волна обвинений, то первыми их озвучили не коммунисты, не Литвин, не Партия регионов. Эти обвинения раздавались со стороны партнеров, с которыми мы шли на выборы.

Президент хотел, чтобы этот вал критики остановился, поэтому и сравнил службу, которая организует его роботу, с сантехнической. Он дал понять: "Если у вас есть претензии к Балоге, то это претензии ко мне. Выставляйте их президенту, потому что при чем тут Балога"", - так растолковывает высказывание своего шефа Виктор Балога.

На вопрос корреспондента об ощущениях, вызванных таким сравнением, глава СП ответил: "Приятные. Это было признаком командного подхода, того, что он доверяет людям, с которыми работает, и распределяет критику и на себя, и на всю команду. На той пресс-конференции после слов о сантехниках я улыбнулся".