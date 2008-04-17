Ющенко: Секретариат Президента - это всего лишь технический аппарат, не более

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что его Секретариат - это только технический аппарат, не более.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на брифинге после Всеукраинской конференции «С любовью и заботой к детям».

«Секретариат Президента – что это за институция? Что это за институт государства? Я Президент, у меня есть технический аппарат, которому я каждый день даю инструкции, что необходимо делать», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, «это аппарат по обеспечению технических поручений и работ, которые я осуществляю как глава державы». «Поэтому давайте говорить о Президенте, а не о технической службе, не о канцелярии, не о сантехниках», - добавил В.ЮЩЕНКО.