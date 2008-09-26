Ирэна Кильчицкая: у Моники и Марка разные отцы

Ирэна Кильчицкая собирается вернуться на работу в Киевскую мэрию, как только позволит здоровье. Об этом заместитель Черновецкого сказала в интервью газете "Сегодня".Сейчас Кильчицкая находится в декретном отпуске (21 сентября она родила второго ребенка, которого назвала Марк). "Кстати, за три с половиной месяца моего отсутствия в мэрии я не получила ни одной копейки, потому что всю зарплату, а это около 60 тыс. грн., включая декретные, я перечислила пострадавшим от наводнения в Ивано-Франковской области", - сообщила она.

На вопрос корреспондента "Почему скрываете имя отца ребенка?", Кильчицкая ответила: " Какого именно отца вы имеете в виду? У Моники и у Марка разные отцы. Я не делаю из этого тайны, но и не афиширую имена. Сегодня у них есть я, и этого больше чем достаточно. Что касается отца Марка, скажу так: он гражданин одного из европейских государств, и его имя вам ни о чем не скажет".