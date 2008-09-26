Политические ссоры в Украине уменьшают ее шансы стать членом НАТО и ЕС
Взгляд из Польши
Министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИ считает, что внутренние политические конфликты в Украине уменьшают ее шансы стать членом НАТО и ЕС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в США, об этом Р.СИКОРСКИ заявил сегодня, выступая в Колумбийском университете.
«Три года назад, когда Украина формировала правительство на протяжении нескольких месяцев, существовала реальная возможность получить План действий по членству в НАТО, однако этого не произошло», - отметил министр.
По его словам, две недели назад в ЕС почти был достигнут консенсус, что в Соглашение об ассоциации с Украиной должна быть включена фраза о «европейской перспективе», что является обещанием будущего членства в ЕС.
Однако из-за слабой дипломатической активности и внутренних политических споров в Украине эта возможность была утрачена, заявил Р.СИКОРСКИ.
Кроме того, он отметил, что после российско-грузинской войны тяжело спрогнозировать шансы Украины на получение ПДЧ, поскольку мнения стран-членов НАТО на этот счет поляризовались.
«В октябре-ноябре, как только осядет пыль от войны на Кавказе, позиция НАТО по поводу Украины станет более понятной», - отметил Р.СИКОРСКИ.