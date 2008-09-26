Сегодня под председательством Президента пройдет заседание СНБО

26 сентября в 12.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, главными темами обсуждения на заседании СНБОУ станут вопросы о проекте Закона Украины о государственном бюджете Украины на 2009 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны, о снижении уровня угроз в сфере хранения ракет, боеприпасов и жидкостных компонентов ракетного топлива Вооруженных сил Украины, о выполнении предыдущих решений СНБОУ по стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины» и ситуации на рынке природного газа.